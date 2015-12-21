Израиль нанес артиллерийский удар по Ливану в ответ на ракетный обстрел - СМИ

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что огонь был открыт в ответ на ракетный обстрел со стороны Ливанской Республики.

Отмечается, что армия обороны Израиля задействовала артиллерию для удара по Южному Ливану в ответ на ракетный обстрел населенных пунктов западной Галилеи (северо-запад Израиля).

Израиль считает Вооруженные силы Ливана ответственными за все, что происходит на территории государства. В пресс-службе Армии обороны Израиля также подчеркнули, что они продолжат противостоять действиям, направленным на нарушение суверенитета страны и безопасности ее граждан.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

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20 декабря с южной территории Ливана было выпущено не менее трех ракет по Израилю, сообщает ливанский портал Naharnet со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана. Отмечается, что удар был нанесен в ответ на уничтожение ВВС Израиля лидера ливанских боевиков Самира Кантара в Сирии. Ливанское движение «Хезболла», союзничающее с официальным Дамаском, подтвердило гибель Кантара и возложило ответственность за авиаудар на израильские власти.

Ранее 20 декабря Кантар был уничтожен во время ракетного обстрела здания в районе Джарамана в пригороде Дамаска. По информации Reuters, ракетный обстрел совершили израильские ВВС.