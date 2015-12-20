В Air France опровергли информацию о бомбе на борту самолета компании - СМИ

Подозрительное устройство, которое было обнаружено на борту самолета авиакомпании Air France и из-за которого воздушное судно совершило экстренную посадку в Кении, не представляет опасность.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Как заявил представитель Air France, "это оказалось ложной тревогой, обнаруженное устройство было муляжом и не представляло опасности для пассажиров".

По его словам, авиакомпания сотрудничает с французской прокуратурой касательно инициирования расследования по факту инцидента.

Ранее стало известно, что самолет авиакомпании Air France, следовавший из Маврикия в Париж, совершил экстренную посадку в аэропорту Момбасы (Кения) в ночь на воскресенье после того, как на борту был обнаружен подозрительный предмет в туалете. В самолете находились 459 пассажиров и 14 членов экипажа.

Позднее на странице Facebook администрации аэропортов Кении появилось заявление, в котором говорилось, что местная служба безопасности предотвратила попытку взрыва на борту Air France: обнаружив бомбу в самолете, взрывотехники увезли её в безопасное место за пределы аэропорта.

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Спустя некоторое время заявление было отредактировано, и в новой версии указывается лишь, что "подозрительный предмет" был вывезен и проводится расследование.