В Турции назвали неприемлемой позицию Москвы в отношении Анкары

Соответствующая позиция отражена в распространенном в пятницу коммюнике совета по итогам очередного заседания его членов, прошедшего под руководством президента Тайипа Эрдогана, передает ТАСС.

"Совет был проинформирован о совместной с сирийским режимом деятельности России и о всех гуманитарных вопросах, в том числе о теме беженцев, которые спровоцировала эта деятельность, - отмечается в документе. - Была проведена оценка неприемлемого поведения России в отношении легитимной позиции нашей страны. Были обсуждены принятые и готовящиеся к принятию меры Турции в ответ на сложившуюся ситуацию".

Читайте такжеПутин объяснил конфликт с Турцией желанием "лизнуть США в одно место"

Относительно ситуации на севере Сирии в регионе Байырбуджак, где проживают туркмены, СНБ заявил о "невозможности оставаться безучастным к проблемам, которые переживают сообщества соотечественников за пределами страны и умеренная оппозиция" в САР.

Ранее УНИАН сообщал, что постановление правительства РФ о расширении санкций в отношении Турции может быть подписано на следующей неделе.

Напомним, 24 ноября турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24, который, как заявили в Анкаре, нарушил воздушное пространство Турции.

После этого Россия ввела в отношении Турции экономические санкции, объявила об отмене безвизового режима для турецких граждан и обвинила ее высшее руководство в закупках нефти у террористической группировки "Исламское государство".