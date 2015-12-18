The New York Times: Израиль и Турция договорились восстановить дипломатические отношения

Об этом пишут Изабель Кершнер и Тим Аранго в статье "Израиль и Турция договорились восстановить дипломатические отношения", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Эти две страны, когда-то близкие региональные союзники, рассорились после смертельного противостояния в 2010 году между израильскими солдатами и турецкими активистами на пассажирском судне, которые стремились нарушить морскую блокаду Израиля в секторе Газа.

Корабль, "Мави Мармара", был частью флотилии, которая доставляла помощь в сектор Газа, когда израильские военно-морские силы высадились на палубу судна и убили девять активистов, после того, как столкнулись с огромным сопротивлением. 10-й активист умер от ран значительно позже.

Высокопоставленный израильский чиновник, говоривший на условиях анонимности, поскольку сделка по примирению еще не завершена, сказал, что Израиль создаст компенсационный фонд для семей тех, кто погиб на "Мави Мармара". Израильские СМИ сообщили, что компенсация будет составлять около $ 20 млн, но Эммануэль Наассон, пресс-секретарь израильского министерства иностранных дел, сказал, что сумма еще не определена.

Турция, в свою очередь, откажется от уголовных обвинений, которые выдвинула против израильских офицеров, и согласится запретить въезд в Турцию лидеру ХАМАС, исламской группировки, которая контролирует палестинскую территорию Газы. Израиль обвинил лидера ХАМАС, Салех аль-Арури, в организации нападений на израильтян на Западном берегу с базы в Турции.

Эти две страны также вернут послов в столицы и начнут обсуждать строительство трубопровода для поставок природного газа из Израиля в Турцию, - сказал израильский чиновник.

О предстоящей сделке объявили спустя несколько дней после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что примирение "пойдет на пользу нам, Израилю, Палестине и всему региону".

Доре Голд, глава министерства иностранных дел Израиля, ответил в своем заявлении, что "Израиль всегда стремился к стабильным отношениям с Турцией и постоянно изучает пути достижения этой цели".

Соглашение о примирении по-прежнему требует окончательного подписания, - сказал высокопоставленный израильский чиновник.

Прошло больше двух с половиной лет, с тех пор как президент Обама оказывал давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы тот позвонил Эрдогану, тогда премьер-министру Турции, и принес свои извинения за происшествие на "Мармаре". Тот телефонный звонок, в конце визита Обамы в Израиль в 2013 году, должен был проложить пути к примирению. Вместо этого, он стал одной из многих неудачных попыток. Израиль и Турция не смогли договориться об условиях.

Высокопоставленный израильский чиновник сказал, что ожидаемое соглашение появилось в результате встречи в Швейцарии, на которой присутствовали советник Нетаньяху по национальной безопасности, Йоси Коэн; специальный представитель Израиля, Йосиф Чехановер; и Феридун Синирлиоглу, высокопоставленный турецкий дипломат.

Турецкие официальные лица не говорят публично о соглашении. Но "Daily Sabah", про-правительственная газета, сообщила, ссылаясь на высокопоставленного турецкого чиновника, что "предварительное соглашение о примирении" было достигнуто на встрече в Цюрихе. Полуофициальное информагентство Anadolu сообщает, что сделка на стадии подготовки.

Сделка с Израилем может восстановить одни из самых важных отношений Турции, которые, как когда-то надеялись Соединенные Штаты, помогут сохранить безопасность в регионе. Турция была наиболее важным другом Израиля в мусульманском мире, и у обеих стран до сих пор много общих стратегических интересов, в том числе сдерживание Ирана.

Белый дом похвалил соглашение. "Мы приветствуем этот шаг в направлении улучшения отношений между двумя нашими ключевыми союзниками в регионе, особенно учитывая наши общие интересы и проблемы, с которыми мы столкнулись", - сказала высокопоставленный чиновник администрации Обамы, говорившая на условиях анонимности, потому что она не была уполномочена комментировать этот вопрос публично.

Также в четверг, израильское правительство окончательно одобрило долгожданную сделку, которая даст возможность американо-израильскому партнерству разрабатывать крупное морское месторождение природного газа. Это позволит Израилю экспортировать газ в другие страны в регионе, в том числе в Турцию. Россия является основным поставщиком природного газа в Турцию, и правительство Эрдогана стремится снизить свою зависимость от Москвы, - считают аналитики.

Эти усилия стали чрезвычайно актуальными в последние месяцы, поскольку Турция и Россия вступили в конфликт из-за их роли в сирийской гражданской войне. Турция поддерживает повстанцев, пытающихся свергнуть президента Башара аль-Асада, которого, в свою очередь, поддерживает Россия.

В прошлом месяце, Турция сбила российский истребитель, выполнявший миссию в Сирии. По заявлению турецких властей, он нарушил воздушное пространство Турции. Этот инцидент резко усугубил напряженность. Россия ответила Турции санкциями.

"Вопрос в том, как и куда Израиль будет экспортировать свой газ", - сказала Галлия Линденштраусс, израильский эксперт по внешней политике Турции в Институте исследований национальной безопасности при Тель-Авивском университете. Кризис в отношениях между Турцией и Россией, по ее словам, является частью "совокупности" факторов, работающих в пользу Израиля.

Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц заявил, что прогресс в сделке по разработке запасов израильского газа способствует оттепели в отношениях между Израилем и Турцией, и что Израиль рассматривал возможность экспорта газа в Турцию в течение нескольких месяцев, - сообщает Israel Radio.

Стивен Кук, эксперт по Турции в Совете по международным отношениям, заявил, что сделка с Израилем давно была дипломатическим приоритетом Соединенных Штатов. Скорее всего, она продвигается, потому что Турция поняла, что нуждается в своих западных союзниках на фоне роста напряженности в отношениях с Россией и Ираном, который также поддерживает Асада.

Кук сказал, что примирение с Израилем – это "часть турецкого наступления очарованием".