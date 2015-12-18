В Салониках консульство Турции забросали коктейлями Молотова
10:56, 18 декабря 2015Мир
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Около 25 человек в масках атаковали с помощью бутылок с зажигательной смесью здание консульства Турции в Салониках.
REUTERS
Нападение произошло около 3.20 утра, когда неизвестные бросили около 15 бутылок с зажигательной смесью в полицейских, охранявших здание консульства, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на греческое агентство ANA-MPA.
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Преступники после содеянного сразу скрылись.
Полиция не сообщает о раненых или характер повреждений консульства. Дело пока расследуется.
Напомним, ранее в Греции выражали возмущение в связи с нарушениями турецкими истребителями греческого воздушного пространства.
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