Бельгия направит истребители F-16 для охраны воздушного пространства стран Балтии

Об этом сообщает издание Postimees.

На церемонии, которая состоится 7 января на эстонской авиабазе Эмари, немецкие пилоты передадут охрану воздушного пространства Балтийских стран пилотам ВВС Бельгии.

ВВС Бельгии направят на охрану воздушного пространства Балтийских стран четыре истребителя F-16.

На церемонии командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Рихо Террас передаст немецким пилотам медали за участие в миссии ПВО Балтии.

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Пять истребителей Eurofighter ВВС Германии и около двухсот военнослужащих в августе этого года заменили Британию в выполнении миссии.

О том, чьи истребители заменят венгерские на литовской базе в Шауляй не сообщается.

Напомним, накануне силы обороны Эстонии зафиксировали нарушения российским военным самолетом воздушного пространства страны.