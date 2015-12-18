Бельгия направит истребители F-16 для охраны воздушного пространства стран Балтии
В следующем году балтийское воздушное пространство будут охранять бельгийские истребители.
Об этом сообщает издание Postimees.
На церемонии, которая состоится 7 января на эстонской авиабазе Эмари, немецкие пилоты передадут охрану воздушного пространства Балтийских стран пилотам ВВС Бельгии.
ВВС Бельгии направят на охрану воздушного пространства Балтийских стран четыре истребителя F-16.
На церемонии командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Рихо Террас передаст немецким пилотам медали за участие в миссии ПВО Балтии.
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Пять истребителей Eurofighter ВВС Германии и около двухсот военнослужащих в августе этого года заменили Британию в выполнении миссии.
О том, чьи истребители заменят венгерские на литовской базе в Шауляй не сообщается.
Напомним, накануне силы обороны Эстонии зафиксировали нарушения российским военным самолетом воздушного пространства страны.