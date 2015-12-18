В альма-матер Си Цзиньпина прогремел повторный взрыв

08:25, 18 декабря 2015
Мир
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Во время тушения пожара в лаборатории пекинского университета Цинхуа произошел повторный взрыв.

Взрыв / twitter.com/XHNews

Об этом сообщила одна из студенток Цинхуа, передает ТАСС.

"Как рассказали студенты с факультета химии, там еще раз взорвалось что-то, что взрывоопасно при контакте с водой. Пожарные пытались потушить огонь водой", - сказала она.

По неподтвержденным данным, в лаборатории могло находиться легковоспламеняющееся вещество - трет-бутиллитий.

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В настоящее время на месте происшествия работают пожарные и полиция. Власти устанавливают причины взрыва. Университет Цинхуа является одним из самых престижных высших учебных заведений Китая. Здесь учились два последних председателя КНР - Ху Цзиньтао и Си Цзиньпин.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что по меньшей мере один человек погиб в результате взрыва в химической лаборатории в университете Цинхуа в Пекине. 

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