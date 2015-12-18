В химической лаборатории университета КНР прогремел взрыв (фото, видео)

Об этом сообщает агентство Xinhua в своем Twitter.

По последним данным, в результате взрыва и начавшегося после этого пожара погиб один человек. Данных о пострадавших пока нет.

Судя по изображениям, взрыв прогремел на втором этаже здания, после чего в помещении начался пожар. Из окна здания валит густой черный дым.

#UPDATE 1 killed in chemical lab fire at Tsinghua University, #Beijing. Fire is now out and investigation underway pic.twitter.com/061vr3BL1Q — CCTVNEWS (@cctvnews) December 18, 2015

Отмечается, что причины взрыва устанавливаются.