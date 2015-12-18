В химической лаборатории университета КНР прогремел взрыв (фото, видео)

07:10, 18 декабря 2015
Мир
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По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва в химической лаборатории в университете Цинхуа в Пекине. 

пожар / twitter.com/XHNews

Об этом сообщает агентство Xinhua в своем Twitter.

По последним данным, в результате взрыва и начавшегося после этого пожара погиб один человек. Данных о пострадавших пока нет.

twitter.com/XHNews

Судя по изображениям, взрыв прогремел на втором этаже здания, после чего в помещении начался пожар. Из окна здания валит густой черный дым.

Отмечается, что причины взрыва устанавливаются.

twitter.com/XHNews

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