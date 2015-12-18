В химической лаборатории университета КНР прогремел взрыв (фото, видео)
07:10, 18 декабря 2015Мир
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По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва в химической лаборатории в университете Цинхуа в Пекине.
В лаборатории университета КНР прогремел взрыв и начался пожар / twitter.com/XHNews
Об этом сообщает агентство Xinhua в своем Twitter.
По последним данным, в результате взрыва и начавшегося после этого пожара погиб один человек. Данных о пострадавших пока нет.
Из окна здания валит густой черный дым / twitter.com/XHNews
Судя по изображениям, взрыв прогремел на втором этаже здания, после чего в помещении начался пожар. Из окна здания валит густой черный дым.
#UPDATE 1 killed in chemical lab fire at Tsinghua University, #Beijing. Fire is now out and investigation underway pic.twitter.com/061vr3BL1Q
— CCTVNEWS (@cctvnews) December 18, 2015
Отмечается, что причины взрыва устанавливаются.
Причины взрыва устанавливаются / twitter.com/XHNews
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