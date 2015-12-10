Италия не блокирует продолжение санкций против РФ - посол

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН.

Комментируя информацию о том, что Италия якобы выступает против продления санкций в отношении России, действие которых заканчивается 31 января 2016 года, посол сказал, что "эта информация не основана на действительности".

"Италия хочет обсудить вопрос на политическом уровне, а не на техническом, но это не связано с содержанием сути вопроса", - сказал Романо.

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Дипломат отметил: "Позиция Италии довольно понятной была, есть и будет. То есть, когда надо было принять санкции, мы поступили очень верно и с серьезными результатами".

При этом он добавил, что, возможно, не все страны Европейского Союза так придерживались этой политики, как это сделала Италия.

Говоря о дальнейших шагах, Романо заявил: "Насчет будущего, то посмотрим. Мы знаем, что будут еще моменты, дискуссии, проверки, как осуществляются Минские договоренности, но насчет следующей недели - ничего неожиданного не будет".

На уточняющий вопрос, а что если Минские соглашения не будут до конца года выполнены, российские войска не будут отведены, а Украине не будет возвращен контроль над границей, Романо ответил: "Позиция Италии не отличается от всех стран, которые считают, что Минские договоренности - это единственный инструмент для того, чтобы решить мирно и дипломатическим путем этот вопрос".

Ранее ряд СМИ сообщили, что в начале этой недели во время совещания постоянных послов стран-членов Евросоюза (COREPER) Италия нарушила единство ЕС в вопросе продления санкций против России, и стала требовать, чтобы этот вопрос был обсужден на следующей неделе, то есть 17-18 декабря - на саммите ЕС в Брюсселе.