Россияне стали меньше доверять теленовостям - опрос

Об этом свидетельствуют данные ноябрьского социологического опроса "Левада-Центра", передает Би-би-си.

Отмечается, что 85% россиян узнает о новостях в стране и мире по телевидению, однако как источник информации оно вызывает у них все меньше доверия.

По данным социологов, четверть респондентов (24%) предпочитает в качестве источника новостей друзей, родных и соседей, каждый пятый (21%) - интернет-издания, по 13% - соцсети, газеты и радио.

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Социологи "Левада-Центра" отметили, что новости по телевизору чаще всего привлекают респондентов с невысоким уровнем доходов и не пользующиеся интернетом.

Интернет в качестве источника информации выбирают россияне с высокими доходами и активные пользователи глобальной сети.

При этом уровень доверия к телевидению как источнику информации на протяжении последних шести лет постоянно снижается.

В 2009 году теленовостям доверяли 79% опрошенных, сейчас - всего 41%.

Опрос проводился среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.