Обама выступил в защиту иммиграции в США - BBC

Соединенные Штаты были страной, которая родилась из иммиграции, и новые граждане постоянно обновляют ее народ, сказал господин Обама, выступая на церемонии натурализации новых граждан, передает BBC Украина.

Ранее в этом месяце один из кандидатов в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп предложил временно запретить всем мусульманам приезжать в США.

Читайте такжеБелый дом призвал республиканцев отказаться от выдвижения Трампа на пост президента

Перед тем он выступал за строительство стены на границе Соединенных Штатов и Мексики.