Обама выступил в защиту иммиграции в США - BBC
06:30, 16 декабря 2015Мир
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Президент Барак Обама выступил в защиту открытой иммиграционной политики США, сказав, что это самая старая традиция страны, которая сделала Америку уникальной.
REUTERS
Соединенные Штаты были страной, которая родилась из иммиграции, и новые граждане постоянно обновляют ее народ, сказал господин Обама, выступая на церемонии натурализации новых граждан, передает BBC Украина.
Ранее в этом месяце один из кандидатов в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп предложил временно запретить всем мусульманам приезжать в США.
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Перед тем он выступал за строительство стены на границе Соединенных Штатов и Мексики.
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