Во Франции во втором туре региональных выборов партия Ле Пен проиграла - экзит-поллы

Об этом свидетельствуют данные экзит-поллов, опубликованные сегодня вечером, сообщает Deutsche Welle.

За Республиканскую партию Франции Николя Саркози и ее союзников-центристов в северных регионах страны проголосовали 57,5% избирателей, «Национальный фронт» здесь набрал 42,5%. На юго-востоке страны Консервативная партия набрала 54,5%, а «Национальный фронт» - 45,5% голосов.

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В первом туре, который состоялся во Франции 6 декабря, победу одержала партия «Национальный фронт» с результатом в 28% голосов.

"Республиканцы" под руководством бывшего президента Франции Саркози заручились 27% голосов, а социалисты во главе с действующим главой государства Франсуа Олландом расположились на третьей строчке, получив примерно 23,5%.

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Как сообщал УНИАН, "Национальный фронт", рейтинг которого резко вырос после терактов в Париже 13 ноября, в первом туре региональных выборов добился лучшего результата за всю историю существования партии.

Эксперты отмечали, что по результатам голосования во втором туре к "Национальному фронту" может не только перейти контроль на региональном уровне, такая победа может стать отправной точкой президентской кампании Ле Пен в 2017 году.