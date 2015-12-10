Откуда "Исламское государство" получает финансирование (инфографика)

По данным экспертов из IHS Global Strategies, боевики "Исламского государства" получают 43% прибыли благодаря незаконной торговле нефтью.

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Об этом говорится в материале Mashable, который цитирует ТСН.ua.

Страны не ведут открыто бизнес с террористами, поэтому для продажи нефти используют контрабандистов и посредников. Они покупают нефть в ИГИЛ и перепродают дальше. По такому же принципу организация ведет торговлю наркотиками и артефактами, которых очень много на территориях, подконтрольных "ИГ".

Кроме того, около 50% прибыли террористов составляют налоги с местного населения.

Также боевики грабят и похищают людей, главным образом, иностранцев. Видео с требованием выкупа исламисты публикуют в интернете. В случае неполучения денег, террористы демонстрируют кровавые казни заложников.

Приобретенные финансы "ИГ" тратит, в основном, на войну: это зарплата военных и оружие.

Отдельным важным пунктом расходов исламистов является пропаганда, которая ведется благодаря медиа и разнообразным печатным материалам.