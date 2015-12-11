Die Welt: Китай планирует создать электросеть для всего мира

Об этом сообщает Даниэль Ветцель в своей статье "Китай планирует создать электросеть для всего мира", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

К 2050 году Китайская Народная Республика с международными партнерами намерена построить глобальную электросеть. Такой план на конференции в Берлине представил Женья Лю, председатель китайской электросетевой компании "State Grid Corporation of China" (SGCC).

Совместно с Ассоциацией электротехники Германии (VDE) обсуждалась возможность того, чтобы в ближайшие десятилетия подключить все регионы мира к линиям сверхвысокого напряжения. По сети должна проходить, прежде всего, электроэнергия из возобновляемых источников. После ранее состоявшейся встречи в США, это вторая международная конференция по этому вопросу.

В сентябре президент Китая Си Цзиньпин уже рекламировал глобальную энергетическую сеть перед Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Речь идет о совместном предприятии в совместной собственности, которое будет служить для распределения энергии из возобновляемых источников и тем самым способствовать распространению благосостояния и укреплению мира во всем мире.

Всемирная сеть в три этапа

Как отметил глава "SGCC" Лю, инициатива "Глобальная энергетическая сеть" может быть осуществлена в три этапа. Во-первых, необходимо ускорить создание региональных сетей возобновляемых источников энергии до 2020 года. Тогда к 2030 году появится большая база возобновляемых источников энергии, с помощью которой будет создана сеть на отдельных континентах, сказал Лю. Затем с 2030-х по 2050-е годы будет построена сеть между континентами.

Лю говорил о расширении мощности энергии ветра на Северном полюсе, а также о солнечных электростанциях вокруг экватора. Базой для сети должна стать технология сверхвысокого напряжения, которую Китай изучает ее в течение 10 лет. При этом по кабелю постоянного тока проходят 800 000 вольт, или до 1,1 млн вольт – по системе переменного тока.

В Германии линии электропередач с так называемым постоянным током высокого напряжения на большие расстояния впервые были построены в процессе перехода на альтернативные источники энергии. Тем не менее, электрическая ёмкость запланированных в Германии линий электропередачи с постоянным током высокого напряжения, например, Suedlink, уступает технологии сверхвысокого напряжения.

Электросетевая компания со штатом 1,5 млн сотрудников

Китайская государственная электросетевая компания "SGCC" – одна из крупнейших в мире. Там работает более 1,5 миллиона человек. Штатная численность компании превышает даже вооруженные силы США. Во всем мире, больше сотрудников только у нефтяной компании "China Petroleum" и гиганта розничной торговли "Walmart" в США, в которых работают 2,1 млн человек.

Международные амбиции китайской компании не сдерживают даже предстоящие огромные задачи внутри Китая. За последние десять лет в списке крупнейших корпораций Forbes компания "перепрыгнула" с 40-го на 7-ое место.

Генеральный директор компании Лю приехал на международную презентацию для инвесторов с целью продвижения идеи. И для расширения бизнеса. SGCC уже владеет 25 процентами акций португальского оператора электросетей "Redes Energéticas Nacionais" (REN). Эти инвестиции представляют стратегический интерес для китайской компании, главным образом, из-за высокой доли возобновляемых источников энергии в Португалии.

Кроме того, SGCC хочет активно работать в Германии: здесь китайцы хотели заняться энергосистемами "Vattenfall Group" в Берлине. Но сейчас SGCC отозвала свое предложение. Однако, наблюдатели не исключают, что в следующий раз компания предложит новую цену.