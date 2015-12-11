В составе современного оружия может быть также ядерный компонент - Die Welt

Об этом пишет Юлия Смирнова в своей статье "В составе современного оружия может быть также ядерный компонент", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Президент России Владимир Путин сконцентрировано кивает, в то время как министр обороны Сергей Шойгу сообщает о ходе российской операции в Сирии.

Этот сюжет российское государственное телевидение показывало во вторник вечером. Абсолютно очевидно, что разговор между президентом и министром разыгран специально для камер.

Шойгу перечисляет успехи, потому что для России участие в Сирии также является испытанием армии и новых видов оружия. Впервые в бою были задействованы новые крылатые ракеты типа "Калибр" и "Х-101", сказал министр. Подводная лодка "Ростов-на-Дону" успешно произвела запуск крылатых ракет "Калибр" в Средиземном море.

"Подводная лодка находилась под водой, когда был произведен запуск?", спрашивает Путин у министра. "Да, Владимир Владимирович, подводная лодка погружалась. Потому что – Вы помните – в мае Вы отдали приказ проверить наше новое оружие в воздухе и в воде", - отвечает Сергей Шойгу.

"Надеюсь, оно никогда не понадобится"

Путин снова кивает, и прежде чем приступить к следующей теме, делает замечание, которое абсолютно точно не было обращено к министру обороны: "И "Калибр", и крылатые ракеты Х-101 хорошо себя показали", - говорит он. Это современное и высокоточное вооружение – и оно может быть оснащено ядерными компонентами.

"Разумеется, оно не нужно в борьбе с терроризмом, и надеюсь, никогда не понадобится. Но в целом, это говорит о значительном прогрессе в разработке оружия, которое может использовать российская армия".

Путин снова хвастается российским ядерным оружием. Его угрозы, прежде всего, направлены в адрес США и НАТО. "Бряцание оружием" становилось громче с начала кризиса в Украине. В США это расценивают как безответственность: даже во времена холодной войны Советский Союз не угрожал так открыто ядерными ракетами. Обе стороны хорошо понимали, что применение ядерного оружия привело бы к уничтожению мира.

"Медведь, который защищает свой лес"

В марте этого года российское государственное телевидение показало фильм об аннексии Крыма. В нем Путин заявляет, что был готов использовать ядерное оружие, если бы Запад отправил в Украину военных. "Это наша историческая территория, там живут русские люди, которым грозит опасность. И мы не можем оставить их в беде".

Путин хочет показать Западу, что готов защищать Крым всеми средствами. Вдобавок к этому, в прошлом году министр иностранных дел России Сергей Лавров дал понять, что Россия имеет право разместить в Крыму ядерное оружие.

В украинском кризисе Путин использовал "ядерную риторику" в качестве сдерживающего фактора для Запада. Никому в НАТО и в голову не пришло бы остановить Россию на востоке Украины с помощью военных средств. В августе 2014 года, на молодежном форуме на озере Селигер Путин сказал, что другим странам лучше не связываться с Россией. "Я напоминаю, что Россия является одной из крупнейших ядерных держав. И это не просто слова. Мы увеличиваем наш потенциал", - сказал Путин.

В декабре 2014 года, на ежегодной пресс-конференции он сравнил Россию с медведем, который защищает свой лес, а ядерное оружие – с зубами и когтями, которыми медведь может разорвать врагов России.

Решение об обновлении российского арсенала ракет-носителей было принято несколько лет назад. Но со времен крымского кризиса, президент России гораздо чаще об этом напоминает. В декабре 2014 года, на встрече с военными он заявил, что в 2015 году ядерный потенциал России пополнят 50 новых межконтинентальных ракет: "Представьте себе, какая это сила".

В июне этого года, он говорил о 40 новых межконтинентальных ракетах, которые российские войска получат в этом году. Сколько ракет действительно получат военные, остается государственной тайной, но риторический эффект, несомненно, был сильным. Глава НАТО Йенс Столтенберг обвинил Путина в "бряцании ядерным оружием".

Чего добивается Путин своими угрозами?

Особенно агрессивной риторика Путина становится, когда речь идет о размещении системы ПРО США в Европе. В ноябре на совещании он заявил, что истинная цель этой системы – сдерживать ядерный потенциал других стран – прежде всего, России. Поэтому, Россия будет работать над собственными системами, которые смогут обойти системы противоракетной обороны США.

Чего добивается Путин своими угрозами? Многие эксперты считают, что это выражение его обеспокоенности тем, что Россия по-прежнему существенно уступает НАТО в вопросе традиционного вооружения и общего состояния армии. США и Россия равны только в сфере ядерного вооружения. И Путин хочет использовать это в своей политике.

Путин кажется опасным и сумасшедшим, когда угрожает ядерным оружием - возможно, настолько сумасшедшим, что другие на самом деле предпочитают не связываться с ним.

Националистические политические деятели в России и телевизионная пропаганда преувеличивают риторику Путина. После аннексии Крыма телеведущий Дмитрий Киселев сказал, что Россия – это единственное государство, способное превратить Соединенные Штаты "в ядерный пепел". "Если мы проиграем, то уничтожим весь мир", - сказала молодая националистка Мария Катасонова в пропагандистском видео с "атомным грибом".

И после того, как Турция сбила российский истребитель, популист Владимир Жириновский угрожал, что Россия сбросит атомную бомбу в Босфор.