РФ отказалась отчитываться о соблюдении Женевской конвеции

Россия, а за ней и несколько других стран, заблокировали это предложение на совещании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Как передает агентство Франс пресс, несколько стран выразили обеспокоенность, что подобный ежегодный отчет может напоминать доклады Совета по правам человека ООН, которые, по мнению некоторых, стали излишне политизированными.

Президент МККК Петер Маурер предупредил, что конвенции, требующие гуманного обращения с мирными жителями, пленными и ранеными, часто нарушаются.

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"Отказавшись поддержать эту инициативу, государства упустили возможность помочь защитить миллионы людей", - заявил Маурер.

Хотя страны не обязаны следовать резолюциям, принятым Красным Крестом, МККК может оказывать существенное влияние на международную повестку, так как обеспечивает соблюдение Женевских конвенций, составляющих основу международного гуманитарного права.