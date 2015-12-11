В Москве на машзаводе произошел крупный пожар (видео)

Пожарные ликвидировали пожар на территории Тушинского машиностроительного завода на северо-западе Москвы.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве. "В 01:36 мск (00:36 по киевскому времени, - УНИАН) пожар на складе бытовой химии на территории завода ликвидирован. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

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Площадь пожара составила 15 тыс. кв. м. На его тушение ушло пять часов. В настоящее время на месте происшествия продолжаются работы по проливке и разборке обрушившихся конструкций сгоревшего здания. На месте работают эксперты пожарной лаборатории, которым предстоит установить причину и очаг возгорания.

Пожар стал вторым крупнейшим по площади в Москве за последние 10 лет, передает ТАСС.

В пожарно-спасательной службе Москвы сообщили, что пожар сопоставим по площади с пожаром, произошедшим 14 мая 2006 года. "Тогда загорелся склад, где хранилась фармацевтическая продукция. Его общая площадь составила около 15 тыс. кв метров, а причиной стало короткое замыкание. Пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

Причиной столь значительной площади пожара на Тушинском машиностроительном на северо-западе Москвы заводе стал запоздалый вызов пожарных, считают в правоохранительных органах столицы. "Пожарных вызвали, когда склад уже полыхал, оттуда раздавались хлопки, так как там хранилась бытовая техника. В пожарную охрану позвонили очевидцы, которые и вызвали пожарных, - сказал источник. - К моменту их прибытия огонь уже стремительно распространялся".

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Говоря о вероятных причинах пожара, в правоохранительных органах сообщили, что "как бывает в таких случаях, рассматриваются стандартные версии - короткое замыкание, поджог, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности или совокупность факторов". "Конечно, рассматриваются все версии, но пока они только гипотетические. Вы представляете площадь пожара? Говорить о версиях можно будет, после того как его потушат", - пояснили в правоохранительных органах.