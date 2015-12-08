Армия Ирака выбила "Исламское государство" из большей части стратегического города Рамади

В настоящее время правительственные военные контролируют юго-западную часть города, сообщает ТСН со ссылкой на агентство Middle East Eye.

Бои идут сверхтяжелые - силам безопасности приходится выбивать боевиков буквально из каждого дома. Следует отметить, что наступление на Эр-Рамади является одним из наибольших успехов армии за несколько лет, в течение которых были поражения от исламистов.

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"Исламское государство" захватило город в мае этого года. Эр-Рамади и столицу Багдад разделяет 110 км, поэтому контроль над населенным пунктом, в котором проживало почти полмиллиона человек, является самым важным.

В конце ноября УНИАН сообщал, что иракская армия готовится к скорому штурму города Рамади и уже распространила листовки с призывом к жителям покинуть его по организованному военнослужащими коридору на юге населенного пункта.