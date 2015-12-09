Медведев рассказал об "ответных военных действиях" в отношении Турции, на которые не пошла РФ

Об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

«Турция нарушила все нормы международного права и дала основание на ответные военные действия, но руководство РФ на это не пошло», - Медведев.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский бомбардировщик Су-24, нарушивший воздушное пространство страны.

Турецкие военные вскоре опубликовали заявление, согласно которому перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

25 ноября в эфире турецкого канала Fox обнародовали запись, на которой отчетливослышны предупреждения пилотов F-16 экипажу российского Су-24 о необходимости изменить курс.

Кроме этого, накануне Анкара обнародовала изображение радара, на котором видно, что Су-24 таки пролетел над югом Турции, перед тем как был сбит.

В российском Минобороны изложили свою версию инцидента с Су-24 и продемонстрировали карту с якобы маршрутом полета самолета. Согласно версии РФ, это турецкий истребитель якобы нарушил воздушное пространство Сирии, а не Су-24 вторгся в воздушное пространство Турции.