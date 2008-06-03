Блок Литвина разбирает волну местных выборов в Украине

Депутатская фракция «Блок Литвина» уверена, что последние местные выборы в который раз засвидетельствовали, что нынешняя пропорциональная избирательная система себя окончательно дискредитировала.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении фракции Блока Литвина.

Также, по словам авторов заявления, избирательная кампания еще раз подчеркнула, что и избирательные комиссии, сформированные не по профессиональному, а по квотному принципу, не в состоянии обеспечить надлежащую организацию избирательного процесса. "Политическая заангажированность и предвзятость многих их членов, иногда даже провокационные указания лидеров избирательных штабов, стали причиной многочисленных нарушений действующего избирательного закона, несвоевременного подсчета голосов избирателей, различных фальсификаций и задержки обнародования результатов", говорится в заявлении.

Блок Литвина убежден, что без изменения избирательной системы Украине сложно будет выйти из затяжного политического кризиса и сформировать эффективные демократические механизмы принятия решений, призванных обеспечить стабильность в государстве и обществе.

Как сообщалось, 25 мая состоялись досрочные выборы Киевского городского председателя и Киевсовета, а 1 июня – внеочередные выборы четырех городских председателей городов областного значения и 75 сельских председателей в 25 регионах Украины.