В Санкт-Петербурге скончался последний участник штурма Рейхстага

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Валентину Ильину, которая в последние годы много общалась с Беляевым.

«Николаю Михайловичу было 93 года, он до последних дней вел активный образ жизни, не оставлял историко-патриотическую работу», - рассказала Ильина.

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Также она подготовила книгу «Пусть будет военная память строга. К истории знамени Победы». Значительная часть книги посвящена Беляеву.

Отмечается, что во время Великой Отечественной войны Николай Беляев был комсоргом 756-го полка, солдаты которого первыми ворвались в Рейхстаг.

После Победы он долго служил в Тихоокеанском флоте и около 40 лет работал на фабрике «Красное знамя».