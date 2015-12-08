В Санкт-Петербурге скончался последний участник штурма Рейхстага
В Санкт-Петербурге скончался последний участник штурма Рейхстага весной 1945 года Николай Беляев.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Валентину Ильину, которая в последние годы много общалась с Беляевым.
«Николаю Михайловичу было 93 года, он до последних дней вел активный образ жизни, не оставлял историко-патриотическую работу», - рассказала Ильина.
Читайте такжеУкраина вошла в десятку стран, которые сократили уровень недоедания своих граждан
Также она подготовила книгу «Пусть будет военная память строга. К истории знамени Победы». Значительная часть книги посвящена Беляеву.
Отмечается, что во время Великой Отечественной войны Николай Беляев был комсоргом 756-го полка, солдаты которого первыми ворвались в Рейхстаг.
После Победы он долго служил в Тихоокеанском флоте и около 40 лет работал на фабрике «Красное знамя».