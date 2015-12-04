Путин поручил дать одному из кораблей ВМФ имя Примакова

Имя Примакова присвоят одному из строящихся кораблей ВМФ. Также будет создана медаль Примакова.

Президент поручил учредить по десять именных стипендий для студентов экономического факультета МГУ и студентов МГИМО МИД.

Бывший глава правительства и МИД Евгений Примаков был востоковедом-арабистом. С 1977 по 1985 годы он возглавлял Институт востоковедения СССР. После этого он руководил Институтом мировой экономики и международных отношений.

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В 1991 году Примаков возглавил Службу внешней разведки. После ухода с этой должности в 1996 году Евгений Примаков стал Министром иностранных дел. В сентябре 1998-го года был назначен на должность главы российского правительства. На должность премьер-министра он пробыл восемь месяцев.

Евгений Примаков умер 26 июня.