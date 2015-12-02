Папа Римский рассказал, что необходимо современному миру
16:55, 02 декабря 2015Мир
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Папа Римский Франциск заявил, что современному миру, на фоне новостей о жестокости и зверствах, необходима «революция нежности».
REUTERS
Об этом сообщает Associated Press.
Понтифик посетовал, что и сама церковь «попадает в искушение принять жесткую линию, искушение подчеркивать только нравственные законы». Он задался вопросом, «сколько же людей остались вне» церкви из-за таких акцентов с ее стороны.
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По его словам, «мы привыкли к плохим новостям, жестоким новостям». Папа Римский уверен, что на сегодняшний день необходима «революция нежности», потому что «из нее исходит справедливость и все остальное».
Как сообщал УНИАН, ранее Папа Римский Франциск во время встречи с Петром Порошенко принял приглашение посетить Украину.
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