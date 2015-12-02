У основателя Facebook Цукерберга родилась дочь, семья пообещала отдать на благотворительность 99% акций компании

Об этом он написал на странице в Facebook.

В частности, Цукерберг и его жена Присцилла Чан написали письмо своей дочери, в котором пообещали отдать в течение жизни 99% своих акций компании, а это в настоящее время около 45 млрд долларов, на благотворительность.

Отмечается, что семья пожертвует свое состояние, чтобы сделать лучше мир, в котором будет расти Макс и хотят сделать лучше его для будущих поколений.

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"Макс, мы любим тебя и чувствуем большую ответственность и хотим сделать этот мир лучшим местом для тебя и всех детей. Мы желаем, чтобы твоя жизнь была наполнена такой же любовью, надеждой и радостью, которую ты даришь нам. Мы не можем дождаться, чтобы увидеть, что ты принесешь в этот мир. Любим. Твои мама и папа", - отметил Цукерберг.