В центре Москвы оппозиция собирается провести "Марш перемен"

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель движения «Солидарность» Александр Рыклин.

«Старт от Пушкинской в 13-00, в 15-00 митинг на проспекте Сахарова», - говорится в сообщении.

Как отмечается, число заявленных участников - 30 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, ранее оппозиция провела "Марш мира".