В центре Москвы оппозиция собирается провести "Марш перемен"
13:44, 01 декабря 2015Мир
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Российская оппозиция подала заявку в мэрию Москвы на проведение 12 декабря протестной акции под названием «Марш перемен».
REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель движения «Солидарность» Александр Рыклин.
«Старт от Пушкинской в 13-00, в 15-00 митинг на проспекте Сахарова», - говорится в сообщении.
Как отмечается, число заявленных участников - 30 тысяч человек.
Как сообщал УНИАН, ранее оппозиция провела "Марш мира".
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