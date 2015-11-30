Bloomberg: Резкое падение цены на нефть до 30 долларов представляет угрозу для российской экономики

Такая цена на нефть столкнет экономику в пропасть и поставит под угрозу финансовую систему страны, считают 63% респондентов в опросе Bloomberg. Снижение цен на топливо – еще один большой риск для России в следующем году, страна не готова пережить еще одно потрясение на нефтяном рынке, говорит большинство экономистов. Согласно опросу 27 аналитиков, другие опасности в 2016 году включают в себя геополитику, напряжение в банковском секторе и падение рубля.

Об этом пишут Андре Тартар и Ольга Танас в статье "Резкое падение цены на нефть до 30 долларов представляет собой угрозу для российской экономики", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

"Если цены на нефть упадут еще больше и останутся на таком низком уровне на более длительный период, то риски финансовой дестабилизации значительно вырастут", - говорит Сергей Наркевич, аналитик Промсвязьбанка в Москве.

Россия, которая адаптировалась к самому большому спаду цен на сырьевые товары за последние 20 лет, а также к сокращению расходов и слабому рублю, может оказаться в трудном положении; от нее, вероятно, потребуют политических ответов, если стоимость нефти будет снижаться и дальше, после того как она потеряла более трети своей стоимости в прошлом году. Пока Brent, европейский ориентир, торгуется около $45 за баррель, но зима теплее среднего может ослабить спрос на горючее для отопительных целей в достаточной степени, чтобы вызвать снижение цен на нефть до $20, заявили 18 ноября аналитики Goldman Sachs Group Inc.

"Новая реальность"

"Ситуация, в которой мы оказались, - это уже не кризис", - сказал заместитель министра финансов России Максим Орешкин на круглом столе Совете федерации в понедельник. "Это новая реальность, отражающая новые цены на нефть, новую ситуацию с платежным балансом".

Нефть упала в цене, когда запасы США выросли до рекордных отметок, а Организация стран-экспортеров нефти производила больше своей квоты. ОПЕК, которая обсудит свою политику на встрече в Вене 4 декабря, намерена придерживаться своей стратегии по защите доли рынка путем сохранения объемов добычи и снижения более дорогостоящего производства в других местах, говорят 30 аналитиков и трейдеров в отдельном опросе Bloomberg.

Низкая или более низкая цена на нефть остается "ключевым риском для российской экономики, несмотря на адаптацию к шоку в 2015 году", сказал Андреас Швабе, экономист Raiffeisen Bank International AG в Вене. "Этот риск подразумевает еще большее ослабление рубля и новые волны высокой инфляции, а также проблемы с бюджетом".

Еще больше перспективы осложняет геополитическая напряженность, которая возникла после того, как Турция сбила российский военный самолет на прошлой неделе и заставила инвесторов продавать российские активы. В дополнение к событиям на Ближнем Востоке Россия также должна справляться с международными санкциями из-за конфликта в Украине.

Конец санкций

Дипломатическая разрядка в отношениях между Россией и ее врагами времен холодной войны после терактов в Париже и Египте дала надежду на то, что улучшение отношений поможет снять санкции.

Россия может достичь этого в ближайшие 12 месяцев, 56% экономистов говорят, что Европейский Союз пересмотрит наложенные штрафы, в августе так считали 34%. 20% предсказывают, что США начнут ослаблять свои ограничения в следующем календарном году, три месяца назад так говорили только 3%.

Страны ЕС, вероятно, продлят санкции еще на шесть месяцев в конце января, несмотря на улучшение сотрудничества в Сирии, считают трое европейских дипломатов. 28 лидеров стран намерены обсудить этот вопрос на саммите 17-18 декабря.

"Только после отмены санкций экономика России вернется к росту ВВП", сказал Вольф-Фабиан Хунгерланд, экономист Berenberg Bank в Гамбурге (Германия). Несмотря на "уникальный шанс на разрядку в отношениях между Россией и Западом", есть "значительный риск того, что этим шансом никто не воспользуется", считает экономист, подразумевая продление санкций.

Рубль, экономика

Адаптироваться к новой экономической реальности помогли быстрые изменения обменного курса, заявила в Москве в пятницу первый заместитель председателя Центробанка РФ Ксения Юдаева. Рубль упал почти на 32% по отношению к доллару с тех пор, как Центральный банк перешел к режиму свободного плавания в ноябре 2014 года. Это третий худший показатель среди развивающихся рынков после бразильского реала и колумбийского песо, согласно данным, собранным Bloomberg.

Новая волна ослабления рубля прошлым летом вынудила политиков приостановить монетарное стимулирование в сентябре и октябре, после того как пять последовательных сокращений процентных ставок привели к уровню в 11%. Даже когда высокие проценты по займам почти остановили инвестиции, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ноябре оставила открытой возможность удерживания ставок на таком уровне до марта.

Нефть по $30?

Россия научилась жить с ценой на нефть около $40, и снижение до $30 за баррель может спровоцировать последующее ухудшение, но это не самый вероятный сценарий, заявил Орешкин 25 ноября. Центральный банк считает, что в случае стрессового сценария, если цена на нефть будет ниже $40 в 2016-2018 годах, экономика сократится на 5% или более в следующем году, и рост цен может быть на уровне от 7% до 9%. По данным Банка России, это также представляет собой риск роста инфляции и угрозу для финансовой стабильности.

ВВП сократится на 3,9%-4,4% в этом году и, возможно, снизится на 1% в следующем году, если нефть останется на уровне $50 за баррель, прогнозирует Центральный банк.

"Сейчас Россия подготовлена лучше, чем в прошлом году, чтобы справиться с еще одним шоком из-за цен на нефть; обменный курс гибкий, бюджет был сокращен, банковский сектор укрепляется, и резервов все еще достаточно", сказал Пер Хаммарлунд, главный стратег развивающихся рынков в SEB AB в Стокгольме. Тем не менее, "даже без еще одного падения цен на нефть, правительство оказывается между молотом и наковальней", поскольку текущие цены на нефть не оставляют ему другого выбора, кроме ослабления рубля или сокращения расходов.