Глава МИД Италии: на саммите G20 не принималось решение о продлении санкций против России

Об этом сообщает Reuters.

"Никакого решения относительно санкций не было принято на саммите G20 в Турции", - сказал Джентилони во время выступления в нижней палате итальянского парламента.

В то же время, он подчеркнул, что вопрос санкций, вероятно, будет рассмотрен во время "очень широкого обсуждения" на саммите Европейского Союза в декабре.

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Премьер-министр Италии Маттео Ренци неоднократно высказывал позицию, что необходимо избежать изоляции России и привлечь ее к попыткам разрешения международных конфликтов.

В то же время, издание ссылается на высокопоставленного европейского дипломата, который на этой неделе сообщил, что западные лидеры на полях саммита "Большой двадцатки" согласились о продлении срока действия санкций до июля 2016 года.

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Как сообщал УНИАН, саммит G20 состоялся 15-16 ноября в Турции.

Во время саммита на встрече президента США Барака Обамы с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным американский лидер затронул вопрос вывода иностранных войск из Украины, освобождение заложников и возвращение контроля Украины над границей.