Верховный муфтий РФ предложил присоединить к России Израиль и Сирию по "крымскому сценарию" (видео)

Об этом сообщает "Эхо Москвы".

«В День народного единства, после того как представители традиционных религий возложили цветы и поздравили Владимира Владимировича, я к нему обратился: «Владимир Владимирович, может, и с Сирией, и с Израилем, как с Крымом, поступим?» - Он посмеялся и ответил: «Муфтий-хазрат, подумаем», - цитирует Таджуддина портал Proufu.ru.

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В свою очередь в Кремле прокомментировали предложение верховного муфтия поступить с Сирией и Израилем, «как с Крымом».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, слова муфтия, по всей видимости, были шуткой, передает РБК.

«По всей видимости, речь идет о какой-то шутке муфтия. Ничем иным, как шуткой, это не может быть», - заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать высказывания Таджуддина.

Как сообщал УНИАН, ранее Владимир Жириновский предложил присоединить Финляндию и Польшу в состав РФ.