Жириновский предложил присоединить Финляндию и Польшу в состав РФ

13:32, 07 октября 2015
Мир
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Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский считает правильным вернуть России все территории, которые ей принадлежали при Российской империи.

Жириновский

Об этом он заявил, выступая перед участниками "первого международного юношеского медиафорума в «Артеке», передает «КрымИнформ».

По словам политика, все отделения после 1 января 1917 года шли незаконно.

«После незаконного свержения царя, незаконно вдруг выделилась Польша, а независимость Финляндии была предоставлена решением Совнаркома – советского правительства. Но оно не имело права такие решения принимать!», - сказал он.

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Ранее УНИАН сообщал, что лидер ЛДПР Жириновский оказался не готов к труду и обороне.

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