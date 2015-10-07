Жириновский предложил присоединить Финляндию и Польшу в состав РФ
13:32, 07 октября 2015Мир
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Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский считает правильным вернуть России все территории, которые ей принадлежали при Российской империи.
Жириновский считает, что все отделения после 1 января 1917 года были незаконными / УНИАН
Об этом он заявил, выступая перед участниками "первого международного юношеского медиафорума в «Артеке», передает «КрымИнформ».
По словам политика, все отделения после 1 января 1917 года шли незаконно.
«После незаконного свержения царя, незаконно вдруг выделилась Польша, а независимость Финляндии была предоставлена решением Совнаркома – советского правительства. Но оно не имело права такие решения принимать!», - сказал он.
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Ранее УНИАН сообщал, что лидер ЛДПР Жириновский оказался не готов к труду и обороне.
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