Заложники, захваченные на севере Франции во время ограбления, освобождены - СМИ

Об этом заявили представители местных властей, передает Reuters.

"Заложники сейчас находятся в безопасности", - говорится в сообщении.

Прокурор Фредерик Февре отметил, что один из нападавших был убит полицией.

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По данным полиции, инцидент, скорее всего, является спланированным вооруженным ограблением. "Это, очевидно, не террористическая атака, а по-видимому, ограбление", - заявили в полиции.

Ранее УНИАН сообщал, что во французском городе Рубе недалеко от Лилля проходит спецоперация полиции по освобождению заложников.

Напомним, вечером 13 ноября в Париже произошла серия терактов. Неизвестныеоткрыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч футбольных сборных Франции и Германии, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд.

Кроме того, на рок-концерте в театре "Батаклан" неизвестные захватили заложников. По последним данным, погибли 130 человек, около 350 ранены.