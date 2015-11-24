Одного пилота сбитого над Сирией российского самолета захватили местные жители

Местные жители захватили одного из пилотов, катапультировавшихся со сбитого самолета в Сирии.

Военного захватили местные жители – сирийские туркмены, передает Газета.ru со ссылкой на CNN Turk. Местные СМИ сообщают, что самолет принадлежит российским ВВС. Турецкий военный сказал Reuters, что самолет сбили истребители F16, поскольку тот нарушил воздушное пространство страны. На границе Сирии и Турции сбит военный самолет. Какой стране принадлежал истребитель, на данный момент точно неизвестно.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter