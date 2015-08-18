США выразили обеспокоенность намерением России продать Ирану ракетные комплексы С-300

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Джон Кирби, передает Радио Свобода.

По его словам, эта позиция Вашингтона, что там выступают против этого плана, известна и неизменна, и государственный секретарь Джон Керри уже выражал обеспокоенность по этому поводу министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Кирби добавил, что продажа этих систем не попадает под международные санкции ООН в отношении Ирана, но США еще предстоит выяснить больше подробностей сделки, чтобы установить, не попадает ли эта продажа под их собственные санкции против Тегерана.

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Как сообщал УНИАН ранее, Тегеран рассчитывает на следующей неделе подписать с РФ договор о поставке в Иран комплексов С-300.

Отмечается, что 14 августа заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что "решение о возможности поставок С-300 Ирану президентом РФ принято, сейчас отрабатывается техника этого вопроса". "Это чисто двусторонний сюжет и никакого участия третьих стран не предполагается и не нужно", - подчеркнул Рябков.

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Как известно, 14 июля Иран и "шестерка" завершили выработку договоренностей по урегулированию ядерной проблемы Тегерана. В результате был согласован Совместный комплексный план действий, который состоит из основного документа и пяти технических приложений. 20 июля Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию в поддержку договоренностей относительно иранской ядерной программы, установив порядок поэтапной отмены действующих международных санкций против Тегерана в течение 10 лет.

Напомним, в 2005 году Россия договорилась с Ираном о поставках как минимум пяти зенитно-ракетных систем среднего радиуса действия С-300 ПМУ-1 на сумму более 800 млн долл. В случае невыполнения контракта предусматривалась выплата неустойки в размере 300-400 млн долларов. В сентябре 2010 г. Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост главы государства, ввел запрет на поставки в Иран С-300 в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН, которая ограничивает поставки Ирану современных вооружений. Россия вернула Ирану перечисленные ранее в качестве предоплаты денежные средства в размере 166,8 млн долл.

США не раз заявляли о неприемлемости поставок в Иран комплексов С-300.