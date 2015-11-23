"Парижский террорист" Абдеслам направляется в Германию - The Telegraph

10:59, 23 ноября 2015
Мир
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Салах Абдеслам, который является владельцем автомобиля Polo, на котором террористы приехали в театр Bataclan, направляется в Германию.

Абдеслам

Об этом сообщили источники The Telegraph, передает "ЕвроПравда".

Как отмечает издание, Абдеслам был замечен в воскресенье, 22 ноября, вблизи города Льеж (Бельгия) около 19.30.

Согласно информации, террорист передвигается на черном BMW в сторону границы с Германией по автомагистрали E40. При этом ему удалось объехать полицейские посты.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Брюсселе в рамках антитеррористической операции полиции проведено 19 обысков, задержаны 16 человек. Подозреваемого в совершении терактов в Париже Салаха Абдеслама (Salah Abdeslam) не нашли.

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