"Парижский террорист" Абдеслам направляется в Германию - The Telegraph
10:59, 23 ноября 2015Мир
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Салах Абдеслам, который является владельцем автомобиля Polo, на котором террористы приехали в театр Bataclan, направляется в Германию.
Абдеслам был замечен в Бельгии
Об этом сообщили источники The Telegraph, передает "ЕвроПравда".
Как отмечает издание, Абдеслам был замечен в воскресенье, 22 ноября, вблизи города Льеж (Бельгия) около 19.30.
Согласно информации, террорист передвигается на черном BMW в сторону границы с Германией по автомагистрали E40. При этом ему удалось объехать полицейские посты.
Читайте такжеВ Брюсселе продлен наивысший уровень террористической угрозы
Ранее УНИАН сообщал, что в Брюсселе в рамках антитеррористической операции полиции проведено 19 обысков, задержаны 16 человек. Подозреваемого в совершении терактов в Париже Салаха Абдеслама (Salah Abdeslam) не нашли.
Бельгийская полиция арестовала 16 человек
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