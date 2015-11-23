Президент Сирии Башар Асад не исключил своего участия в следующих президентских выборах

Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix, передает Deutsche Welle.

"Вследствие участия российских военно-воздушных сил в борьбе с терроризмом ситуация заметно улучшилась. Я могу сказать, что армия ведет наступление почти на всех фронтах", - сказал Асад. Он добавил, что Россия координирует свои действия с сирийскими войсками.

Сирийским правительственным войскам удалось захватить десятки деревень на севере и западе страны за те почти два месяца, что Россия наносит ракетно-бомбовые удары, уточняет информагентство AP. Самой крупной победой является снятие блокады боевиков с военной авиабазы Квейрас в провинции Алеппо.

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Когда Асада спросили, собирается ли он участвовать в следующих президентских выборах, он ответил: "Это мое право, однако пока рано говорить, я буду участвовать. Я не скажу, что не буду участвовать, если увижу в этом необходимость".

Он также отметил, что для написания новой конституции и проведение в отношении нее референдума понадобится не более двух лет.

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Ранее УНИАН сообщал, что президент Сирии Башар Асад в интервью итальянскому телеканалу Rai исключил возможность политического перехода в стране к полной «победы над терроризмом». При этом президент Сирии подчеркнул, что считает террористами как группировка «Исламское государство», так и отряды вооруженной оппозиции, которые противостоят правительственным войскам.