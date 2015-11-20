Прокуратура Франции подтвердила гибель сестры организатора терактов при штурме в Сен-Дени
16:25, 20 ноября 2015Мир
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Французская прокуратура подтвердила, что при штурме квартиры предполагаемых террористов в Сен-Дени погибли трое подозреваемых.
При штурме квартиры террористов погибла сестра организатора парижских терактов / bbc.com
Как передает BBC, тело принадлежит 26-летней женщине по имени Асна Аитбуласен. Сообщается, что она сама взорвала себя, а ее паспорт был найден у тела.
Она является двоюродной сестрой предполагаемого организатора терактов в Париже Абдельхамида Абауда, также погибшего при штурме.
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Спецоперация в Сен-Дени прошла 18 ноября. В результате семеро подозреваемых в терроризме были задержаны. Ранения в ходе рейда получили пять полицейских.
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