Прокуратура Франции подтвердила гибель сестры организатора терактов при штурме в Сен-Дени

Как передает BBC, тело принадлежит 26-летней женщине по имени Асна Аитбуласен. Сообщается, что она сама взорвала себя, а ее паспорт был найден у тела.

Она является двоюродной сестрой предполагаемого организатора терактов в Париже Абдельхамида Абауда, также погибшего при штурме.

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Спецоперация в Сен-Дени прошла 18 ноября. В результате семеро подозреваемых в терроризме были задержаны. Ранения в ходе рейда получили пять полицейских.

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