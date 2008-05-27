В Турции закрываются пляжи: впервые за 30 лет побережье атаковали акулы

Впервые за несколько десятков лет вблизи пляжей на западном побережье Турции появилось большое количество акул. Внештатная ситуация внесла значительные коррективы в программы отдыха на местных курортах.

Особенно неприятная ситуация сложилась в таких популярных у туристов местах как Бодрум и Мармарис. Там закрыты десятки пляжей, на входе в воду установлены запрещающие красные флажки. Категорический запрет установлен для морских прогулок.

По данным местных спасателей, появление акул вызывало настоящую панику среди туристов. Власти пытаются успокоить людей и объяснить, что внезапно проявившие себя у побережья гигантские представители этого вида акул крайне редко нападают на людей и ситуация не так плоха, как кажется. Однако туристы спасателям не верят.

Пока ученые не выяснили, что делают акулы возле побережья Эгейского моря, где они не появлялись уже более тридцати лет. Дело в том, что турецкие пляжи традиционно славились своей безопасностью.

РБК