В России частично провалился очередной запуск многострадальной "Булавы" (видео)

Одна из двух запущенных ракет Р-30 "Булава" не смогла поразить заданные цели на камчатском полигоне Кура, пишет Лента.ру со ссылкой на источник.

"Сам запуск прошел штатно, боевые блоки второй ракеты успешно поразили цели, первая ракета не смогла выполнить полетное задание полностью, — сказал источник. — Она также прибыла в район Камчатки, но промахнулась. Причины называть не буду, но они в целом ясны и устранимы. Сам ракетоносец и его стартовый комплекс полностью выполнили задачу, подтвердив боеготовность".

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По его словам, техническая надежность "Булавы" как системы оружия постепенно растет. "Процент отказов кажется высоким потому, что сегодня мы знаем о ходе испытаний. 30 лет назад нам бы просто ничего не сообщали о неудачах. А соотношение удачных и неудачных запусков у "Булавы" отнюдь не самое худшее, и надежность будет расти по мере освоения ракеты в производстве и эксплуатации", — рассказал собеседник

Испытания "Булавы" начались в 2004 году и проходили с переменным успехом, в связи с чем, судьба этой ракеты стала одной из самых обсуждаемых тем в российском военно-экспертном сообществе. К концу 2011 года было решено, что ракета годится для принятия на вооружение, тем не менее, заветного события пришлось ждать еще более 12 месяцев.

Ракеты этого типа могут нести до 10 ядерных блоков индивидуального наведения с улучшенными характеристиками по преодолению ПРО. Радиус действия "Булавы" - 8 тысяч километров.