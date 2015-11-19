Daily Mail обнародовала видео расстрела террористами посетителей ресторана в Париже

На опубликованных кадрах видно, что террористы открыли стрельбу по веранде ресторана, однако не стали заходить внутрь здания, пишет РБК.

Отмечается, что посетители и сотрудники заведения пытались спастись, спрятавшись за барной стойкой или под столами. Одна из женщин выжила только потому, что оружие террориста дало осечку. Она успела забежать в кафе и спрятаться за стойкой.

Стоит отметить, что в публикации не приводится название ресторана.

Как известно, одним из подвергшихся нападению заведений было кафе La Belle Equipe на улице Шаронн. Около полуночи по парижскому времени террорист-одиночка открыл стрельбу по посетителям, в результате погибли, по меньшей, мере 18 человек. Свидетели рассказали Le Monde, что стрелок вышел из автомобиля, подошел к террасе ресторана и выпустил несколько очередей. После этого он сел в машину и уехал.

Читайте такжеБоевики ИГ опубликовали видео, в котором "наслаждаются паникой в Париже" и угрожают еще большим насилием

Еще одним заведением стала пиццерия La Casa Nostra на улице Фонтэн-о-Руа. По официальным данным полиции, в результате нападения были убиты пятеро, 16 были ранены, в том числе восемь тяжело.

Однако первое нападение произошло около 21:30 по парижскому времени на посетителей бара Le Carillon и ресторана «Маленькая Камбоджа» на улице Биша. По словам очевидцев, «стрельба продолжалась около получаса». По данным газеты Le Monde, жертвами этого нападения стали от 12 до 14 человек, несколько десятков посетителей были ранены.