СМИ опубликовали фото женщины, которая стала первой смертницей в истории Франции

Бельгийское издание DH опубликовало фото некой Хасны Аитбулахсен, которая предположительно была смертницей, подорвавшей себя в ходе полицейской операции в парижском пригороде Сен-Дени, передает "Газета.Ru".

По данным издания, девушке было 26 лет, она была одержима джихадом и сообщала в соцсетях о планах ехать в Сирию.

Читайте такжеБоевики ИГ опубликовали видео, в котором "наслаждаются паникой в Париже" и угрожают еще большим насилием

Ранее СМИ заявили, что женщина, подорвавшая себя во время полицейской операции, стала первой смертницей в истории Франции.

В ходе спецоперации полиции на севере Парижа вчера, 18 ноября, были убиты трое террористов.

Она также причастна к терактам 13 ноября в Париже и к подготовке новых атак исламистов.