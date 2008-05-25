В Китае произошло новое сильное землетрясение
12:28, 25 мая 2008Мир
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Магнитуда подземного толчка - 6,4
На юго-западе Китая в провинции Сычуань сегодня произошло новое сильное землетрясение. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
По сведениям агентства, которое ссылается на данные штаба по ликвидации последствий землетрясения в провинции Сычуань, магнитуда подземного толчка составляла 6,4. Колебания почвы ощущались и в Пекине.
Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.
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