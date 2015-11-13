Казахстан запретил полеты в Египет из-за катастрофы российского А321

Об этом сообщили в пресс-службе министерства инновационного развития (МИР) Казахстана, передает "Новости-Казахстан".

"По результатам оперативного совещания в Комитете гражданской авиации МИР РК с участием авиакомпаний и туристических организаций казахстанским авиакомпаниям рекомендовано ограничить полеты в аэропорты Египта, а туристическим компаниям воздержаться от дальнейшей продажи турпакетов в Египет до объявления предварительных итогов расследования авиакатастрофы с воздушным судном "Когалымавиа", - говорится в сообщении.

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Также подчеркивается, что по результатам оценки был определен высокий уровень угрозы обеспечения авиационной безопасности для Казахстанских авиакомпаний, осуществляющих полеты в Египет.

Стоит отметить, что в целях обеспечения авиационной безопасности и защиты своих пассажиров и воздушных судов Россия, Великобритания, Нидерланды и авиакомпания Turkish Airlines временно прекратили полеты в Египет.