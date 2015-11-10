Кроме Египта, Россия может запретить полеты в "потенциально опасные страны" - СМИ

Об этом речь шла на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, пишет Коммерсант со ссылкой на источники.

По данным издания, правительство РФ анализирует "ситуацию с безопасностью полетов во всем мире".

"Естественно, есть повышенные риски в тех странах, которые вовлечены в различные конфликты, это постоянная ситуация",- заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. При этом он настаивает, что это "никак не связано с последними событиями".

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Однако, как отмечается, "пока никаких рекомендаций по другим направлениям от наших специальных служб не было, поэтому говорить об этом сейчас просто не имеет смысла, неактуально".

Вместе с тем, по словам источника в аппарате правительства РФ, "запрет на полеты в Египет введен, он продлится не месяц-другой, а годы". Так, по словам, зампред комитета по безопасности РФ Эрнста Валеева, что "если такое решение будет принято, значит, они (силовики- УНИАН) чем-то руководствовались".

Как сообщал УНИАН, Россия приостановила полеты в Египет. Также российским туроператорам и турагентам рекомендуют воздержаться от продаж туров в Египет.