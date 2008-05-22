Огрызко убеждает ЕС, что в Украине всё нормально

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО заверил руководство ЕС в том, что в Украине происходят нормальные демократические процессы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Любляне по завершению заседания Украина – Тройка ЕС на уровне министров иностранных дел.

«Я проинформировал, что в Украине мы имеем нормальные демократические процессы, и если вы сравните Украину 2008 года с Украиной 2004 года, вы увидите две разные страны», - сказал украинский министр.

Он также отметил, что Конституционная реформа в Украине будет происходить демократически и в соответствии с украинским законодательством.

В свою очередь комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР подчеркнула важность политической стабильности для Украины. «Мы ожидаем от всех политических игроков конструктивной работы, что необходимо для дальнейших реформ, в частности судебной реформы, борьбы с коррупцией и улучшения бизнес-климата», - сказала комиссар.

Она также отметила, что ЕС готов помогать Украине в осуществлении этих реформ.

Министр иностранных дел председательствующей в ЕС Словении Димитрий РУПЕЛЬ отметил, что услышал очень оптимистичную информацию относительно политической ситуации в Украине. «Мы услышали информацию, которая является очень оптимистичной. Достаточно часто Украину критикуют, но сейчас ситуация кажется оптимистичной», - сказал Д.РУПЕЛЬ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Любляне состоялось заседание Украина – Тройка ЕС, в ходе которого стороны обсудили вопросы подготовки нового усиленного соглашения между Евросоюзом и Украиной, вопрос внешнеполитического сотрудничества, а также отношения с Россией, Молдовой, Грузией и вопросы разрешения замороженных конфликтов.