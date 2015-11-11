В России Airbus с пассажирами на борту совершил экстренную посадку из-за трещин на стекле кабины пилотов
Аварийную посадку в аэропорту Хабаровска (Россия) произвел лайнер Airbus A319-111, жертв и пострадавших нет.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Дальневосточное следственное управление транспорта СК РФ.
"По предварительным данным, посадка потребовалась лайнеру из-за трещин на стекле кабины пилотов", - добавила представитель управления Оксана Полшакова.
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На борту лайнера, следовавшего на Камчатку, находились 129 пассажиров.
Самолет выполнял рейс из Хабаровска на Камчатку, однако "был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за треснувшего стекла в кабине пилотов".
На Камчатку (аэропорт Елизово) из Хабаровска самолет вылетел в 10:25 (2:25 по Киеву). За время с начала полета он долетел до территории Комсомольского района Хабаровского края и затем развернулся, чтобы отработать топливо и вернуться в аэропорт вылета. Посадка в Хабаровском аэропорту состоялась примерно в 13:45 (5:45 по Киеву).