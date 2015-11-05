Как Лондон планирует за 10 дней вывезти из Египта 20 тысяч британцев - СМИ

Об этом со ссылкой на британские СМИ сообщает "Газета.Ру".

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С утра четверга в Великобритании власти страны объявили о немедленной эвакуации из Шарм-эль-Шейха 20 тыс. британцев из-за угрозы, исходящей от ИГИЛ. Для эвакуации в Египет с пятницы будут направлены пустые самолеты гражданской авиации, также в Шарм-эль-Шейхе развернуто дополнительное консульство.

В руководстве страны говорят, что, пока они не удостоверятся в безопасности перелетов из Египта, это направление будет считаться закрытым.

По словам главы МИД Великобритании Филиппа Хаммонда, только у туроператоров есть потенциал, чтобы организовать подобную масштабную эвакуацию: "Они имеют доступ к огромному количеству самолетов, и у них есть возможность это все организовать. Мы ожидаем, что туроператоры смогут использовать весь потенциал, чтобы вывезти людей из Шарм-эль-Шейха с помощью регулярных рейсов".

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Британские авиакомпании отменили рейсы из Шарм-эль-Шейха. British Airway сообщила, что их вылеты в четверг отменены и перенесены на пятницу. Все пассажиры будут размещены в гостиницах.

EasyJet пообещала полностью вернуть средства тем, кто решил отказаться от рейсов в Шарм-эль-Шейх на ближайшие две недели.

Отдыхающие по-разному относятся к происходящему. Часть действительно паникует и ищет пути возвращения с египетского курорта. Другая часть продолжает наслаждаться морем и солнцем.

Также пассажиры отмечают, что в аэропорту Шарм-эль-Шейха даже после авиакрушения сотрудники выглядели весьма расслабленными, курили, играли в игры и даже спали на рабочих местах.

Туристка Верна Маккейч заявила Sky News, что она была шокирована отсутствием мер безопасности в аэропорту: "Оператор рентгеновского сканера играл на мобильном в игру Candy Crush", — добавила она.

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"Мы невзначай прошли через досмотр с несколькими бутылками воды в ручной клади. Кроме того, я просто прошел через сканер тела, несмотря на то, что прозвучал сигнал тревоги. Двое операторов сканера, помахавшие мне, были более заинтересованы в курении сигарет и ужине. Они едва заметили наше присутствие", - рассказывает пассажир Нэт Маккинзи британскому таблоиду MailOnline.

В то же время представители Египетской гражданской авиации утверждают, что их аэропорты безопасны и в них применяются международные стандарты безопасности.

Министр гражданской авиации Египта Хоссам Камаль заявил, что 5 ноября аэропорт Шарм-эль-Шейха готовится принять 23 рейса из России, восемь — с Украины, три — из Италии, два — из Саудовской Аравии и по одному из Турции, Иордании и Бельгии.

Отметим, что что доходы от туризма являются центральной составляющей экономики Египта, а Шарм-эль-Шейх — главный курорт страны. В 2010 году Египет посетили 15 млн туристов. А по данным за 2013 год, отдыхающие потратили 12 млрд долл.

Напомним, 31 октября аэробус A321, принадлежавший российской компании "Когалымавиа", потерпел крушение во время перелета из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября. Все 224 находившихся на борту пассажира погибли. В Великобритании высказали предположение о том, что виной автокатастрофы стал теракт.