"Аль-Каида" призывает террористов объединиться в борьбе против России и Запада

Как сообщает ТСН со ссылкой на Reuters, соответствующее заявление было опубликовано на одном из сайтов, связанных с "Аль-Каидой" в воскресенье.

Американцы, русские, иранцы, алавиты и "Хезболла" объединяются в войне против нас. Неужели мы не способны остановить борьбу между собой и направить наши совместные усилия против них?" - говорится в записи.

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Как отмечает Reuters, пока неизвестно, когда именно была сделана запись. "Однако, учитывая, что речь идет про российскую агрессию, можно предположить, что террористы записали обращение после 30 сентября – когда Россия начала воздушную операцию против оппозиционных групп и Исламского государства", - отмечает агентство.

Как сообщал УНИАН ранее, террористическая организация "Аль-Каида" пообещала оказать помощь "Исламском государстве" (ИГ) в борьбе с силами коалиции, которую возглавляют США.