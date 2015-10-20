Взрывникам подающих электроэнергию в Крым опор грозит до 10 лет тюрьмы

Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД Украины в Херсонской области, милиция получила сообщение о происшествии примерно в 7:40.

По данным милиции, в поле между селами Атамань и Новый Труд неизвестные злоумышленники повредили железобетонную опору высоковольтной линии электропередач. Повреждения обнаружили во время ежедневного утреннего обхода работники ЛЭП.

По вызову на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, руководство райотдела милиции, а также эксперты-взрывотехники. Во время осмотра предварительно установлено, что одна из опор повреждена механическим способом. К другой опоре был прикреплен предмет, внешне похожий на взрывное устройство.

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Предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 194-1 Уголовного кодекса Украины «Умышленное повреждение объектов электроэнергетики». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Как сообщал УНИАН, по данным управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, сегодня ночью возле Чонгара, на административной границе с аннексированным Крымом, неизвестные лица взорвали две электроопоры, которые подают электричество на полуостров. Обе опоры линии Мелитополь-Джанкой повреждены, но не упали.