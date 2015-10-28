Родители первого погибшего в Сирии российского контрактника требуют провести повторную медэкспертизу

Первые результаты судебно-медицинского обследования определили, что причиной смерти стал суицид. Смерть наступила от асфиксии - удушья, которое связано с возникновением недостатка кислорода и накоплением углекислоты в организме. В Главной военной прокуратуре сказали, что это произошло «во внеслужебное время в связи со сложившимися у военнослужащего неблагоприятными личными обстоятельствами вне части».

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Напомним, родственники и односельчане погибшего в Сирии контрактника не верят в официальную версию смерти, указывая на странные травмы.

"Да какое там "повесился". У него челюсть сломана, а сзади голова пробита. И шея сломана. И разрезан весь до пупа", - заявляет дядя Костенко.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что в Сирии погиб первый российский военнослужащий. В некоторых СМИ появилась информация от группы Conflict Intelligence Team, которая исследуя информацию в соцсетях, выяснила, что в Сирии погиб российский контрактник, 19-летний Вадим Костенко с Кубани.

Военные врачи отказались приехать в родное село погибшего военнослужащего Гречаная Балка Краснодарского края. Похороны пройдут сегодня. К родителям приехали следователь и криминалист.

Сегодня в Главной военной прокуратуре сообщили, что проверят «все обстоятельства смерти военнослужащего».