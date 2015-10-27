Родственникам доставили тело погибшего в Сирии 19-летнего контрактника РФ - СМИ

Ближе к вечеру к дому Костенко подъехал грузовик с ростовскими номерами, передает "Газета.ru".

Оттуда вынесли цинковый гроб с телом российского контрактника.

"Попрощаться с погибшим вышло все село. В дом идет поток людей - близкие солдата, соседи, одноклассники", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 27 октября блогер Руслан Левиев опубликовал расследование активистов группы Conflict Intelligence Team. Они проверяли сообщение о гибели российского контрактника в Сирии. Также смерть контрактника подтвердил один из его близких родственников.

Позже информацию о смерти контрактника подтвердили в Минобороны. Там сообщили, что военнослужащий покончил жизнь самоубийством. В ведомстве считают, что у него были проблемы с девушкой.

Кроме того, родители российского контрактника Вадима Костенко подтвердили гибель сына, однако отказались поверить в его самоубийство.