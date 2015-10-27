Туск заявил, что ситуация с мигрантами может угрожать существованию ЕС

Ситуация, сложившаяся в Европе в результате миграционного кризиса, создает угрозу для существования Евросоюза.

Такое мнение президент Европейского совета Дональд Туск высказал сегодня, выступая в Европарламенте в Страсбурге, передает ТАСС.

«Нынешний миграционный кризис - это, судя во всему, самый крупный вызов, с которым ЕС пришлось столкнуться за последние годы. Не сомневаюсь, что он способен пошатнуть ЕС", - сказал Туск.

Он также признал, что наплыв мигрантов и связанные с этим события "стали подлинным землетрясением для политической сферы Европы".

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"Необходимо гарантировать сохранения единства стран-членов ЕС и институтов сообщества", - подчеркнул президент Евросовета.

Говоря о мерах по урегулированию ситуации, Туск указал на важность "снабдить агентство ЕС по безопасности внешних границ "Фронтекс" механизмами, которые обеспечат безопасность границ ЕС".

Сегодня Международная организация по миграции (МОМ) сообщила, что с начала года в Европу по Средиземному морю прибыли 704 тыс. 227 мигрантов и беженцев.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября министры внутренних дел стран Евросоюза договорились о распределении 120 тыс. беженцев.